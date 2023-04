Bunte Vielfalt auf der Kunstmeile

Bensheim. Frühling ohne Kunstmeile, ohne Hobbykünstler, die ihre mit viel Liebe handgefertigten Schätze aus ihrem Atelier und ihrer Werkstatt holen, um sie an den Ständen zu präsentieren und mit Besuchern anregend zu plaudern? Es wäre jammerschade! Seit 15 Jahren ist die Kunstmeile ein Anziehungspunkt für Menschen in der ganzen Region: Für Menschen, die ein Faible für schöne Dinge haben, die echtes Handwerk und die große Auswahl und Vielfalt an Unikaten für Haus und Hof zu moderaten Preisen zu schätzen wissen.

Aus kleinen Anfängen am Rinnentor-Quartier und Gerbergasse hat sich der Kreativmarkt, der mittlerweile in die Stadtmitte gezogen ist und sich nach und nach ausgebreitet hat, zu einem Publikumsmagneten mit Alleinstellungsmerkmal entwickelt.

Und immer wieder aufs Neue überrascht das kunterbunte Kaleidoskop an hochwertigem Kunsthandwerk mit neuen Ideen und ermöglicht viele spannende Begegnungen und munteres Fachsimpeln zwischen Ausstellern und Besuchern.

Am Sonntag, 7. Mai, ist es endlich wieder so weit. 40 regionale und überregionale Kunstschaffende stellen im Rahmen des Weinfrühlings von 12 bis 18 Uhr ihre Werke in der Fußgängerzone (ab Modehaus Winkler bis Kindermodengeschäft Halbstark) und auf dem Marktplatz aus. Einige lassen sich sogar „bei der Arbeit“ über die Schulter sehen wie beispielsweise die Behindertenhilfe Bergstraße mit ihrer Live-Malerei und Drechsler Walter Bitsch.

Die Mischung an kleinen und großen handgearbeiteten Objekten und Einzelstücken zum Verschenken oder Behalten ist gewohnt vielfältig. „Und genau das macht den Charme und die Beliebtheit der Bensheimer Kunstmeile aus“, wie Organisatorin Erika Arnold vom veranstaltenden Verein Stadtmarketing betont und sich gleichzeitig beim „Helfertrupp“ für die Vorarbeit bedankt.

Das Angebot ist im wahrsten Sinne des Wortes umwerfend und reicht von Hobelkunstwerken, Skulpturen aus Treibholz, Gute-Laune-Möbeln, Schmuckdesign, Naturseifen, Fotografien auf Aluminiumplatten (Alu Dibond), Gefilztem und Gestricktem, Hundeaccessoires, serieller Fotokunst, Malerei und handgedrehten Keramiken bis hin zu kunstvollen Buchillustrationen (BookArt).

Genau so originell und abwechslungsreich wie die Gebrauchs- und Geschenkartikel sind einige Namen der Urheber, so wie Augenzauber & Seelenschmaus, Filztussi, Vandabar, driftwood, Rasennäher, Kiki und Wolkenstaub.

Neben Kunst und Kunsthandwerks gibt’s den Nachmittag über obendrein an fünf verschiedenen Stellen Live-Musik und eine Schminkstation für die Kids. Für eine weitere Attraktion sorgt ein extravaganter Stelzenläufer, der nicht nur mit traumwandlerischer Sicherheit durch die Innenstadt stolzieren wird, sondern ebenso geschickt mit seinen Händen umzugehen und mit einer beeindruckenden Jonglage zu überzeugen weiß. Und natürlich halten mehrere Foodtrucks für alle Flaneure ein gemischtes Angebot an sättigenden Leckereien bereit.

Das Team Klima, Umwelt und Energie bezieht am Hospitalbrunnen Position und informiert zum einen über die Kampagne Stadtradeln (wir haben darüber berichtet) und führt gleichzeitig Fahrrad-Codierungen durch. Dass es in der Innenstadt am ersten Mai-Sonntag richtig brummt, dafür will zusätzlich auch der Einzelhandel sorgen, der die Chance nutzt und vom 13 bis 18 Uhr seine Geschäfte öffnet.