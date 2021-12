Bundesliga-Team wird Pate

Bensheim. Nachdem Sebastian Rode von Eintracht Frankfurt kürzlich neuer Pate der Initiative Active Learning geworden ist (wir haben berichtet), folgt nun sogar eine ganze Mannschaft seinem Vorbild. Der Futsal-Bundesligist TSG 1846 Mainz wird ebenfalls Pate des Vereins Active Learning.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits vor vier Jahren trafen sich Vertreter der TSG 1846 Mainz und von Active Learning in einer Sporthalle an der Bergstraße. „Ich habe Christian Wölfelschneider auf einem Futsalspiel kennengelernt und wir haben uns als Trainer von Beginn an gut verstanden. Wir sind beide ehrgeizig und arbeiten zielstrebig daran, dass sich der Sport weiterentwickelt“, berichtet der Vorsitzende von Active Learning, Hauke Lerchl.

Die TSG 1846 Mainz wurde auf das große soziale und sportliche Engagement des Bergsträßer Vereins aufmerksam. Das Futsal-Team, welches seit der Einführung der Futsal-Bundesliga ab der Saison 2021/22, in der höchsten deutschen Spielklasse am Ball ist, gehört selbst zu den Newcomern der Liga.

Trainer Christian Wölfelschneider führte das Team von der untersten Spielklasse bis zur Bundesliga. „Siege sind die Krönung und Niederlagen der kontinuierliche Weg dahin“, so Wölfelschneider. Diese Botschaft möchte der Bundesligist nun als Pate an die Teilnehmer von Active Learning weitergeben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Zurück auf die Sportplätze“

„Auch wenn die Corona-Pandemie vor allem die Kinder und Jugendlichen vor große Entbehrungen und Herausforderungen gestellt hat und dies immer noch tut, so liegt es an uns Erwachsenen ihnen Perspektiven zu eröffnen und sie in dieser schwierigen Zeit nicht alleine zu lassen“, so der TSG-Verantwortliche.

„Kinder und Jugendliche brauchen Vorbilder und wenn ich in der Schule beobachte, dass sich junge Menschen für Sportarten – egal welche – interessieren, dann ist dies wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Raus aus der psychischen und räumlichen Isolation und zurück in die Sportstätten und auf die Sportplätze“, sind sich Lerchl und Wölfelschneider einig. red

Info: Weitere Infos zum Verein unter www.active-learning.de