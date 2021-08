BUND wählt einen neuen Vorstand

Bensheim. Zur diesjährigen Hauptversammlung lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND Bensheim, seine Mitglieder, Freunde und Interessierte ein.

Sie findet am Montag, 30. August, um 19 Uhr im Naturschutzzentrum Bergstraße statt.

Die Zusammenkunft wird an der Feuerstelle im Freien stattfinden, für Essen und Getränke ist gesorgt. Zwecks besserer Planung wird um Anmeldung gebeten, am einfachsten per Mail an bund-bensheim@gmx.de. Die üblichen Corona-Bedingungen sind bei der Versammlung einzuhalten.

Eingangs findet ein Vortrag von Jörg Nitzsch, Landesvorsitzender des BUND Hessen und Sprecher des BUND-Bundesarbeitskreises Wald des, statt. Auf der Tagesordnung ab 20.15 Uhr steht der Bericht des Vorstandes zu den Aktivitäten im vergangenen Jahr an. Auch zu Corona-Zeiten gab es vielerlei Aktivitäten rund um Umwelt und Natur. Stichworte hierzu sind unter anderem Amphibienschutz und Betreuung des Krötenzaunes in Langwaden, Entwicklung und Betreuung des BUND-Froschgartens in Schönberg mit zahlreichen Einzelführungen, Streuobstwiesenpflege und Ernteaktion sowie die ICE-Trassenführung.

Ein wichtiges Thema sei auch die „negative Bauleitplanung“ unter anderem aus Sicht des Umweltschutzes gipfelnd in aus Sicht der Umwelt negativen Bauprojekten wie Seegenberg in Schönberg und Großkita im alten Neckarbett zwischen Schwanheim und Fehlheim. Der gesamte Vorstand wird dieses Jahr neu gewählt. red