BUND stellt sich vor

Bensheim. In den nächsten beiden Wochen sind fünf junge Leute des Bunds für Umwelt und Naturschutz in Deutschland (BUND) in Bensheim unterwegs, um in der Bevölkerung Natur- und Umweltschutz-Aktivitäten der Ortsgruppe kurz vorzustellen.

Der BUND will mit dieser Aktion Menschen erreichen und ihnen die jahrzehntelange geleistete Arbeit vorstellen. Es geht darum, die Bevölkerung vom Nutzen der ehrenamtlichen Tätigkeit für Mensch und Natur vor Ort zu überzeugen und zu informieren. Der BUND ist ein politisch und wirtschaftlich unabhängiger Verband und zählt nach eigenem Bekunden zu einer wichtigen gesellschaftlichen Kraft für die Zukunft von Natur, Umwelt und Klima.

Mit bereits über 650 000 permanenten Unterstützern wuchs der BUND deutschlandweit stetig zu einem der größten Natur- und Umweltschutzverbände heran. Während der Unterstützungsaktion sind die Botschafter von Montag bis Samstag von 12 Uhr bis zur Dämmerung unterwegs und an ihren grünen BUND–Pullovern sowie personalisierten Tablets mit BUND–Ausweisen gut zu erkennen.

Im Sinne sämtlicher Schutz- und Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gehen die BUND-Botschafter mit folgender dreifacher Sicherheit vor: Sie tragen medizinische Masken, führen alle Gespräche grundsätzlich außerhalb geschlossener Wohnungen auf mindestens eineinhalb Metern Abstand und haben stets Desinfektionsmittel dabei.

Bargeldspenden werden nicht angenommen. Weitere Auskünfte zur Unterstützungsaktion erteilt die Kreisgeschäftsstelle des BUND Bergstraße, Telefonnummer 06252/5189. red