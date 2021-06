Bürohaus mit Geothermie und Solarstrom

Bensheim. Die Planen & Bauen GmbH, ein Planungsbüro aus Bensheim für moderne Rechenzentren, Bürogebäude und barrierefreies Wohnen setzt nach eigenen Angaben auf Nachhaltigkeit. Daher plane das Unternehmen innovative Projekte, um gemeinsam Mehrwert zu schaffen.

Ein Beispiel für nachhaltiges Bauen entstand bis 2020 auf einem Eckgrundstück in Mannheim: Für einen elektrotechnischen Gewerbebetrieb setzt das Architekturbüro nach eigener Auffassung mit diesem Projekt Maßstäbe. Das Thema Nachhaltigkeit sei der zentrale Baustein für das dreigeschossige Bürogebäude.

Das Bauwerk verfügt über eine gemeinsame Unterkellerung und einen zentralen Lichthof, der mit einem zweigeschossigen Sozialgebäude verbunden ist. An das Sozialgebäude bindet direkt eine eingeschossige Werkstatthalle an. Nachhaltige Aspekte ziehen sich wie ein roter Faden durch das gesamte Projekt: Alle Dachflächen sind begrünt und teilweise mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Der Komplex wird energetisch-nachhaltig ohne Einsatz fossiler Brennstoffe mittels einer Bauteilaktivierung der Decken und Geothermie (Grundwasser-Wärme-Pumpe) und einer dezentralen Lüftung mit kontrollierter Wärmerückgewinnung beheizt und gekühlt.

Weitere Details flankieren den nachhaltigen Ansatz dieses Projekts: So wurden für die Grundwasser- Wärme-Pumpe auf dem Gelände zwei Brunnen zum Grundwasser gebohrt (ein Saug- und ein Sickerbrunnen). Aus einem der Brunnen wird Wasser gezogen, in die Anlage gepumpt und dort mit einem Kompressor das Grundwasser durch Druck auf eine höhere Temperatur gebracht. Durch diesen Vorgang entsteht Wärme und somit Energie. Über den zweiten Brunnen gelangt das Grundwasser wieder ins Erdreich. Mit dieser Konstruktion entsteht ein ständiger Kreislauf, wodurch der Grundwasserspiegel im Gleichgewicht gehalten werde, so das Bensheimer Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Ein weiteres Detail: Die Heizung befindet sich in der Decke. Die angebrachte Photovoltaikanlage erzeugt den Strom für die Pumpe und den Kompressor selbst. Und auch das Regenwasser versickert komplett auf dem Grundstück. Denn um das Gebäude sind Rinnen angelegt, die das Regenwasser aufsammeln und in eine Mulde weiterleiten, von dort fließt das Wasser ins Grundwasser.

Dieses Konzept funktioniert jedoch nicht auf allen Böden, der Standort in Mannheim-Sandhofen ist ideal, weil der Boden fast komplett aus Sand besteht und das Wasser leicht versickern kann, schreibt Planen & Bauen abschließend. red

