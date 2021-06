Bürgertest in Gronau

Gronau. Am morgigen Sonntag (6.) besteht in Gronau erstmals die Möglichkeit, einen kostenlosen Bürgertest zu erhalten. Ab 11 Uhr kann man sich am Römer mit einem sogenannten Nasen- bzw. Rachentest auf das Coronavirus testen lassen. Wer möchte, meldet sich vorab online an. Das Zertifikat wird dann per E-Mail zugesandt. Es ist aber auch eine Anmeldung vor Ort in Papierform möglich. Das mobile Bürgertest-Team wird zuvor auf dem Sportplatz sein, um die Fußballer der SG Gronau zu testen.

Sollte das Angebot gut angenommen werden, wird sich der Ortsbeirat für weitere Termine in Gronau einsetzen. red