Bürgerstiftung unterstützt Active Learning

Bensheim. Seit der Corona-Pandemie bietet der gemeinnützige Verein Active Learning ein neues Konzept namens Personal Coaching an. Junge Studierende und engagierte Oberstufenschüler coachen Kinder und Jugendliche aus der gesamten Region und helfen diesen bei ihren Schulaufgaben sowie bei anderen wichtigen Entscheidungen im Schulalltag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 19-jährige Jenna Bornhöft ist seit Beginn der Corona-Pandemie im Personal Coaching-Team dabei und bereitet sich als Coach wöchentlich akribisch und mit viel Engagement auf ihre Nachhilfestunden vor. „Es ist für mich eine tolle Herausforderung Kindern und Jugendlichen zu helfen. Mir macht das viel Freude und es ist schön zu sehen, wie enthusiastisch meine Nachhilfeschüler am Ball bleiben“, freut sich Jenna über die Erfolge ihrer Schützlinge.

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat Jenna mit ihrem Wissen und ihrer Motivation bereits viele Teilnehmer durch die Krisenzeit begleitet und wird diese auch darüber hinaus im neuen Schuljahr unterstützen. Zu den Teilnehmern gehören Kinder und Jugendliche aller Altersstufen und Schulformen aus Bensheim und der Region.

Das Konzept, bestehend aus Motivationscoaching, individueller Nachhilfe und Zukunftsberatung kam auch bei Adil Oyan gut an. Der Bensheimer Stadtrat durfte im Rahmen einer Online-Spendenübergabe, stellvertretend für die Bürgerstiftung der Stadt Bensheim, an einer Personal Coaching-Stunde teilnehmen. Zu den weiteren Teilnehmern gehörten der 16-jährige Luca Nold (Schüler an einer Bensheimer Schule), Hauke Lerchl (Mitbegründer des Vereines Active Learning) und Jenna Bornhöft (Coach).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In einer lockeren Talkrunde wurde viel gelacht und es wurde schnell deutlich, dass neben einer professionellen Wissensvermittlung vor allem Humor und Ehrlichkeit im Vordergrund stehen und die Grundlage einer gemeinsamen und erfolgreichen Zusammenarbeit darstellen. Die Bürgerstiftung unterstützt und fördert vor allem Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familienverhältnissen, so dass diese am Personal Coaching teilnehmen können und im Schulalltag eine wertvolle Stütze erhalten. Für das Schuljahr 2020/2021 spendete die Bürgerstiftung knapp 1600 Euro für drei Patenschaften. Für das Schuljahr 2021/22 steht ein Betrag in Höhe von 3150 Euro für sechs Patenschaften zur Verfügung.

„Der Verein Active Learning überzeugt mit seinem Grundkonzept, aber auch seiner Flexibilität während der Pandemie. Leider ist es nicht selbstverständlich, dass alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Startvoraussetzungen bzw. Chancen haben. Da greift Active Learning ein und geht individuell auf die Bedürfnisse ein – mit Erfolg. Die Bürgerstiftung unterstützt dies, indem sie Patenschaften übernimmt. Je besser der Schulabschluss, umso besser der Start ins Erwachsenenleben“, sagt Adil Oyan. red