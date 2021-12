Bürgersprechstunde in Bensheim mit Stadtrat Oyan

Bensheim. Am Mittwoch (15.) findet von 15 bis 16 Uhr eine Video/Telefon-Bürgersprechstunde mit Stadtrat Adil Oyan statt. Anmeldung telefonisch unter 06251/14272.

Interessierte, die per Telefon die Möglichkeit nutzen wollen, hinterlassen bei der Anmeldung ihre Telefonnummer. Sie werden dann zur vereinbarten Uhrzeit zurückgerufen. Die Teilnehmenden per Videokonferenz erhalten per E-Mail einen Zugangslink mit Uhrzeit. Weitere Teilnehmer sind Robert Schlappner, Sicherheitsbeauftragter Stadt , Martin Runzheimer, Schutzmann vor Ort, und Jochen Scharschmidt, Fachbereichsleiter. ps