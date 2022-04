Bürgermeister Habich zu Gast

Bensheim. Seit 2007 ist Holger Habich (Bild) bereits Bürgermeister der Nachbarstadt Zwingenberg. Grund genug, um im Rahmen der „Grünen Runde“ am Montag, 2. Mai, um 19 Uhr im Bensheimer Restaurant Präsenzhof über den engeren Tellerrand hinaus zu schauen.

Folgende Themen und Fragestellungen sollen erörtert werden: Welche Probleme, Aufgaben und Fragestellungen haben sich in seiner Amtszeit als besonders wichtig (und oft wiederkehrend) erwiesen? Wie hat er versucht, Akzeptanz für seine inhaltlichen Vorstellungen zu finden?

© Ludwig Maerz

Was hat sich in dieser Zeit besonders bewährt? Woran hat sich Holger Habich die Zähne ausgebissen? Was würde er in den nächsten Jahren gerne noch erreichen – für die Gemeinde und mit der Gemeinde?

Von Zwingenberg lernen?

Inhaltlich wird es dabei in erster Linie um Stadtentwicklung gehen, betonen die Veranstalter der Grünen Runde – Stichworte Citta Slow, Planungskommunikation, Weinbergs-Flurbereinigung. Aus Sicht des Initiators der seit neun Jahren monatlich tagenden Diskussionsrunde, Peter Lotz, wird besonders interessant sein, „wie die Bürgerinnen und Bürger an diesen Entwicklungen beteiligt werden sollen, beispielsweise im Jugend-Beteiligungsprojekt „Jugend denkt Stadt“. „Vielleicht können wir ja in Bensheim daraus etwas lernen?“, heißt es in der Ankündigung.

Die Bevölkerung ist zu diesem Informations-und Diskussionsabend eingeladen. red/Bild: Ludwig Maerz