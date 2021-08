Bürgerhilfe wählt Vorstand

Bensheim. Die Mitgliederversammlung der Bürgerhilfe Bensheim findet am Mittwoch, 1. September, um 18 Uhr im Bürgerraum der Weststadthalle, Berliner Ring 87 in Bensheim statt. Neben den Berichten der Vorsitzenden Franz Apfel und Peter Röhrs steht der Bericht der Schatzmeisterin Ingrid Engelbracht und die Aussprache über die Berichte im Mittelpunkt der Versammlung, bevor es zur Neuwahl des Vorstandes der Bürgerhilfe kommt.

Da es noch Begrenzungen wegen der Corona-Pandemie gibt, bittet der Verein um Anmeldung für die Mitgliederversammlung. Für ältere und behinderte Mitglieder wird ein Fahrdienst organisiert. Dazu können sich die Mitglieder bis Samstag, 28. August, unter Telefon 06251/69999 – oder per E-Mail an buergerhilfe-bensheim@t-online.de anmelden. Die am Tag der Mitgliederversammlung geltenden Corona-Vorschriften werden eingehalten.

„Über die Teilnahme von Gästen, die sich über den Verein, die gegenseitige Nachbarschaftshilfe und das aktuelle Jahresprogramm informieren wollen, freuen wir uns ebenfalls“, so der Vorstand. red