Bürgerhilfe muss Radtour absagen

Bensheim. Die für den Samstag, 29. Mai, vorgesehene Radtour der Bürgerhilfe Bensheim musst wegen der Corona-Auflagen abgesagt werden. „Wir hoffen, dass dies die letzte Absage unserer Veranstaltungsreihe für das Jahr 2021 sein wird. Wir sind mit den Organisatoren in Kontakt, um die Radtour im August oder September nachzuholen“, erklärt Peter Röhrs vom Vorstand der Bürgerhilfe.

Die nächste vorgesehene Veranstaltung der Bürgerhilfe ist der Besuch des Herrmannshofes in Weinheim am Samstag, 3. Juli. Die Abfahrt ist ab 14 Uhr am Bahnhof Bensheim vorgesehen. Die Organisatoren – Franz Apfel und Gundi Wagner – hoffen, die Veranstaltung durchführen zu können. red