Bürgerhilfe im Hermannshof

Bensheim. Der Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof ist zu jeder Jahreszeit einen Ausflug wert. Am Samstag, 3. Juli, besucht die Bürgerhilfe Bensheim den Hermannshof in Weinheim. Das 2,2 Hektar große Anwesen mit klassizistischen Herrenhaus blickt auf eine über 200 Jahre alte Gartentradition zurück.

Treffpunkt ist am 3. Juli um 13.45 Uhr vor dem Zeitschriftenladen im Bahnhof Bensheim. Dort wird gemeinsam ein Gruppen-Ticket gelöst. Um 13.58 Uhr ist Abfahrt. Vom Weinheimer Bahnhof geht es zu Fuß 15 Minuten zum Hermannshof.

An dem Ausflug können sowohl Mitglieder der Bürgerhilfe als auch Nicht-Mitglieder teilnehmen. Entscheidend ist eine Anmeldung bis zum 1. Juli per Telefon 06252/69999 oder per E-Mail: buergerhilfe-bensheim@t-online.de.

Der Abschluss des Ausflugs findet in der Weinheimer Brauerei ab 16.40 Uhr statt, informieren Franz Apfel und Gundi Wagner, die den Ausflug für die Bürgerhilfe organisieren. red

