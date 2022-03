Bürgerhilfe fährt nach Lauresham

Bensheim/Lorsch. Zu einer Führung durch den karolingischen Herrenhof im Weltkulturerbe Kloster Lorsch lädt die Bürgerhilfe Bensheim für Samstag, 9. April, ein. Abfahrt per Rad ist um 10.25 Uhr am Eiscafé in der Wormser Straße 11, Abfahrt per Auto um 10.25 Uhr am Bahnhof Bensheim, Westseite, informieren Franz Apfel und Peter Röhrs vom Vorstand der Bürgerhilfe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das 9. Jahrhundert ist geprägt von der Innovationskraft Karls des Großen. Doch wie sah das Leben für den ganz normalen Menschen aus? Welche Kulturtechniken und handwerklichen Fähigkeiten waren zu dieser Zeit schon bekannt? Wie gestaltete sich das Leben auf einem Herrenhof und wie war er in ein größeres Feudalsystem eingebunden?

Einen kleinen Einblick in die Lebenswelt des Frühmittelalters ermöglicht das Freilichlabor Lauresham. Beim Rundgang will die Bürgerhilfe in diese Welt eintauchen und vermittelt bekommen, wie es möglich ist, über unterschiedliche wissenschaftliche Zugänge neue Erkenntnisse zu dieser Zeit zu erlangen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für die Teilnahme wird um eine verbindliche Anmeldung über das Büro der Bürgerhilfe Bensheim gebeten, per E-Mail: buergerhilfe-bensheim@t-online.de, per Telefon: 06251/69999. red