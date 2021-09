Bürgerhaus und Kalkgasse

Bensheim. Zu ihrer nächsten Video-Konferenz trifft sich die BfB-Fraktion am Dienstag (21.) ab 18 Uhr. Im Mittelpunkt steht die Beratung der Verwaltungsvorlagen, die in den drei Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung auf der Tagesordnung stehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Bürgerhaus Bensheim steht bekanntlich kurz vor der Eröffnung. „Das sanierte und barrierearme Bürgerhaus halten wir insgesamt für ein gelungenes Gebäude. Doch wie sieht es mit der Vermietung der Räumlichkeiten an die Bensheimer Vereine aus?“, fragt die BfB. Man erwarte, dass die Bensheimer Vereine akzeptable Mietkonditionen in „ihrem“ Bürgerhaus erhalten, dafür werde man sich jedenfalls einsetzen, erklärt Stadtverordneter Franz Apfel. Ein weiteres Thema mit Brisanz: der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan „Kalkgasse“. Gegen den Willen der Stadt Bensheim sei per Gerichtsbeschluss dort ein „völlig überdimensioniertes Gebäude“ zugelassen worden.

In der Begründung der Verwaltung zum Aufstellungsbeschluss heißt es unter anderem: „Aufgrund der großzügig dimensionierten Bestandsgebäude im dargestellten Geltungsbereich wäre eine großflächige Bebauung der angrenzenden Grundstücke im Hinblick auf die Kriterien des Paragrafs 34 Baugesetzbuches möglich. Um sicherzustellen, dass im Übergangsgebiet zum Außenbereich keine zu großflächige Bebauung entsteht und um die Bebauung der Grundstücke in diesem Bereich zu lenken, soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden.“ „Der Aufstellungsbeschluss wird notwendig sein, um hier weitere Bausünden zu verhindern“, meint Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau. Zu dem Aufstellungsbeschluss hat die BfB allerdings mehrere Sachfragen, zum Beispiel sei die verkehrliche Erschließung völlig unzureichend und unklar. „Wir bitten deshalb des Magistrats darum, die Fraktionen und den Ortsbeirat Mitte zu informieren, welche Möglichkeiten dazu überhaupt bestehen“, so Yvonne Dankwerth, die die BfB im Ortsbeirat Mitte vertritt.

Auch die Frage, wie bestimmte Grundstücke, die innerhalb des Bebauungsplanes liegen, vor einer Bebauung geschützt werden könnten, ist bei der weiteren Beratung für uns von einer entscheidenden Bedeutung, bemerkt die BfB. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2