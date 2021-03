  Bürgerhaus, Stubenwald und Laubbläser

Von Dirk Rosenberger

AdUnit urban-intext1

Bensheim. Die letzte Stadtverordnetenversammlung vor der Kommunalwahl war im Vorlauf eine komplizierte Veranstaltung. Eine ausuferende Tagesordnung mit den Kontaktbeschränkungen, dem Infektionsschutz und der Außenwirkung in Einklang zu bringen - und noch dazu die Befindlichkeiten im Wahlkampf zu berücksichtigen - stellte vorsichtig formuliert eine Herausforderung dar.

Newsletter-Anmeldung

Am Ende einigte man sich auf einen längeren digitalen Austausch und eine Präsenzsitzung ohne Aussprache (wir haben berichtet). Die war nach knapp 50 Minuten und einem mittelschweren Abstimmungsmarathon beendet. Im Folgenden gibt es einen Überblick über die Ergebnisse, die in der Zusammenkunft gefasst wurden.

Kirchbergstraße 25: Mehrheitlich wurde beschlossen, dass die Stadt Büroflächen in dem Gebäude in direkter Nachbarschaft zum Rathaus anmieten kann. Dort herrscht, wie von Bürgermeisterin Christine Klein im Ausschuss geschildert, Raumnot. Nicht allen Mitarbeitern kann ein adäquater Arbeitsplatz angeboten werden. Für fünf Jahre soll nun das Ausweichquartier bezogen werden. Jährliche Kosten: 40 340 Euro, für Möbel, Umbau und IT-Ausstattung werden einmalig 86 800 Euro fällig. Zwölf Arbeitsplätze können dort eingerichtet werden. Gegenstimmen gab es nur von der FDP sowie Teilen der GLB. Bei den Grünen enthielten sich zudem Doris Sterzelmaier und Wolfram Fendler.

AdUnit urban-intext2

Spendenkonto: Die Bensheimer Kunst- und Kulturszene - wie ebenfalls bereits berichtet - mit der Einrichtung eines Spendenkontos weiter unterstützt werden. Dem Konzept des Eigenbetriebs Stadtkultur wurde einstimmig entsprochen. Die Werbemaßnahmen sowie die Suche nach Kooperationspartnern soll nun zeitnah anlaufen.

Bürgerhaus: Der Außenbereich im direkten Umfeld der modernisierten Immobilie kann neugestaltet werden. Die Kosten belaufen sich auf 603 800 Euro. Nach Auskunft des Bauherrn, der städtischen Marketing- und Entwicklungsgesellschaft, sind davon rund 24 000 Euro als „verlorene Kosten“ zu werten. Das betrifft in erster Linie Pflaster und Rampenarbeiten am Beauner Platz und Richtung Dalberger Hof. Eine finale Lösung soll es dort erst nach Abschluss einer breit angelegten Bürgerbeteiligung geben. Nach einer engagierten Debatte in den Ausschüssen stimmten FDP, FWG und Teile der Grünen dagegen. Doris Sterzelmaier und Moritz Müller (beide GLB) enthielten sich.

AdUnit urban-intext3

Stubenwald: Die Änderung des Flächennutzungsplans wurde mehrheitlich beschlossen, die Grünen stimmten dagegen. Inhaltlich geht es darum, den Weg freizumachen für die Ansiedlung der Firma Sanner. Dazu musste auch der Bebauungsplan geändert werden, was bei Gegenstimmen der Grünen ebenfalls abgesegnet wurde. Ein Änderungsantrag der GLB fand keine Zustimmung. Die Grünen wollten festlegen, dass nicht 25 Prozent der Dachflächen, sondern 50 Prozent für Photovoltaik genutzt werden sollen. Dem Vorschlag stimmten nur BfB und FWG zu.

AdUnit urban-intext4

Friedhofsordnung: Ab 1. März tritt die neue Regelung in Kraft. In der Neufassung wird eine Änderung bei Urnenbestattungen aufgenommen, die von der SPD beantragt wurde. Zusätzlich zu den Namen und Daten können Verschlussplatten mit Ornamenten, Symbolen und - das wurde von den Sozialdemokraten vorgeschlagen - Abbildungen der Verstorbenen versehen werden, die in Größe und Ausführung der Beschriftung angepasst werden. Rainer Ahlheim hatte sich im Hauptausschuss engagiert dafür eingesetzt. Dafür gab es eine große Mehrheit, lediglich Erwin Schuster (AfD) und Rolf Tiemann (FWG) enthielten sich.

Laubbläser: Intensiv hatten sich die Stadtverordneten damit befasst, wie es mit den Geräten, die der Bauhof oder beauftragte Firmen verwendet, künftig weitergehen soll. Zu einem Antrag der FDP auf Abschaffung und einem Änderungsantrag der Grünen kamen kurz vor der Stadtverordnetenversammlung weitere Einlassungen von GLB und FDP dazu - darin verarbeitet die Erkenntnisse aus der Debatte in den Ausschüssen. Am Ende gab es Einstimmigkeit für den Vorstoß der Liberalen. Der Magistrat muss prüfen, ob und - bei positivem Befund - ab wann der Bauhof bei der Reinigung öffentlicher Flächen auf Laubbläser verzichten kann. Technische Alternativen sollen zudem untersucht werden, darüber hinaus sollen die Kosten gegenübergestellt werden (höherer Personalaufwand ohne Laubbläser einerseits, weniger Aufwand durch Kauf und Wartung andererseits). Die Grünen hatten unter anderem ein Umsetzungskonzept nach der Sommerpause zur weiteren Beratung gefordert und wollten bereits jetzt erreichen, dass künftig keine Laubbläser mehr auf zusammenhängenden Grünflächen zum Einsatz kommen. Defekte Geräte sollten durch E-Laubbläser ersetzt werden. Dafür stimmten aber nur die Grünen selbst und die BfB.

Parkgebühren: Auch hier gab es im Vorfeld ausführliche Diskussionen und insgesamt vier Anträge. Die Forderung von FDP und BfB, die Gebühren an den Automaten entlang der Straßen (nicht in Parkhäusern oder Tiefgaragen) nicht mehr zu kassieren, wurde abgelehnt. Aber der Reihe nach: Für den BfB-Antrag (Aussetzung ab März) votierten neben den Bürgern nur noch Werner Bauer und Rainer Ahlheim (beide SPD), ansonsten gab es aus den Reihen der SPD Enthaltungen. Der FDP stimmte nur die BfB zu, die SPD-Stadtverordneten Rainer Ahlheim, Horst Knop, Eva Middleton und Karoline Mehling-Großenbach enthielten sich. Ein Antrag der AfD, der eine Aufstellung von Einnahmen und Ausgaben forderte, grundsätzlich aber einen Weiterbetrieb der Automaten zum Ziel hatte, wurde mehrheitlich abgelehnt. Angenommen wurde letztlich der Antrag der Grünen, die sich erfolgreich dafür einsetzten, dass alles so bleibt, wie es ist. Gegenstimmen gab es von FDP, BfB, AfD sowie den SPD-Stadtverordneten Bauer und Ahlheim, Enthaltungen von Middleton und Mehling-Großenbach. Sprich: Sofern die Automaten funktionieren, muss weiterhin gezahlt werden.

Weiterer Bericht zu den Beschlüssen des Stadtparlaments folgt