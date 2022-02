Bürgerbus und Neumarkt

Bensheim. Die SPD-Fraktion beschäftigt sich in ihrer Sitzung heute (22.) mit der Beantwortung der Anfragen zur ausgefallenen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung.

„Wir begrüßen es, dass der Magistrat damit nicht bis zur nächsten regulären Sitzung Ende März gewartet hat und bedanken uns für das Entgegenkommen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten. So könnten ohne Zeitverlust wichtige Weichenstellungen vorbereitet werden, insbesondere bei den Themen Kindergartensituation in den westlichen Stadtteilen und Waldbewirtschaftung.

Inwieweit eventuell ergänzender Fragebedarf, beispielsweise zum Pachtvertrag hinsichtlich der Tiefgarage Beauner Platz mit dem neuen Investor des Neumarkt-Areals bestehe, werde Gegenstand der Beratungen sein.

Weiterhin berät die Fraktion über das Thema Bürgerbus. Wäre dies ein mögliches Angebot für bestimmte Bereiche in Bensheim? Welche Kosten fallen dabei an All diesen Fragen wollen die Sozialdemokraten nachgehen. Ralph Stühling und Jürgen Kaltwasser hatte bereits ein vorbereitendes Informationsgespräch mit Vertretern der Gemeinde Fischbachtal geführt, wo sich eine derartige Einrichtung seit geraumer Zeit erfolgreich etabliert hat.

Adriana Filippone, die für die SPD im Reflexionsteam des Bensheimer Weges sitzt, wird noch über die neue Entwicklung zum Wettbewerbsverfahren rund um den Marktplatz berichten. Aufgrund der immer noch angespannten pandemischen Lage findet die Zusammenkunft ab 19 Uhr digital in Form einer Zoom-Konferenz statt, so Fraktionsgeschäftsführer Michael Sydow. red