Bensheim. Seit Montag (22.) bietet das Bürgerbüro in der Innenstadt wieder Kfz-Dienstleistungen an. Dazu gehören die Änderung der Halteranschrift, des Halternamens, die Wiederzulassung von Fahrzeugen mit HP-Kennzeichen auf den bisherigen oder den neuen Halter, die Ummeldung von Fahrzeugen, die im Kreis Bergstraße zugelassen sind auf einen neuen Halter, Ersatz für den Verlust des Fahrzeugscheins (Zulassungsbescheinigung Teil I) und die Abmeldung bzw. Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen mit HP-Kennzeichen. Eine separate Terminvergabe erfolgt dabei nicht: Das Bürgerbüro bietet die Kfz-Dienstleistungen immer bis 30 Minuten vor Dienstschluss an. ps