Bürger für Bensheim: „Wertvolles Biotop zerstört“

Bensheim. Die Stadtverordnetenfraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) trifft sich am Dienstag (17.) ab 18 Uhr nach längerer Zeit wieder in Präsenzsitzung im Hotel Felix in der Dammstraße.

Im Mittelpunkt der Sitzung steht die Vorbereitung der drei Ortsbeiräte, in denen die BfB vertreten ist, und der Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung. „Wir beraten unter anderem aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation in Folge des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine über die Betreuung von Kindern bis sechs Jahren im ehemaligen Hort in der Jakob-Löhr-Straße 7“, erklärt Stadtverordneter Franz Apfel.

Bei der Fraktionssitzung wird ebenfalls der Bebauungsplan „Südlich Fachmarktzentrum“ gesprochen. „Immer wieder wird mehr Grün in unserer Stadt gefordert. Doch das Gegenteil wird gemacht. Der Grünstreifen südlich des Fachmarktzentrums mit vielen 100 Bäumen und Sträuchern und somit ein wertvolles Biotop werden zerstört“, kritisiert Stadtverordneter Norbert Koller.

Im Anschluss an die Beratungen der Verwaltungsvorlagen befasst sich die BfB mit dem Thema Anwohnerparken. Die Deutsche Umwelthilfe fordert die Erhöhung dieser Gebühren für das Anwohnerparken auf mindestens 360 Euro. „Ist dieser Vorschlag auch ein Ansatz für Bensheim, zum Beispiel zur Finanzierung einer Nullwabe durch Mehreinnahmen?“, fragt Andreas Born, Mitglied des Magistrates.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Lichtverschmutzung. Wie groß ist deren Beitrag zum Artensterben? In Bensheim sind bereits etliche Handlungsansätze und gute Beispiele entwickelt worden. „Wir werden uns in den nächsten Wochen diesem Thema intensiver widmen, um viele Menschen dafür zu sensibilisieren“, informiert Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau. red