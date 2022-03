"Bürger für Bensheim" sprechen über Kita-Verkehr

Bensheim. Zur Video-Konferenz trifft sich die BfB-Fraktion am Dienstag (22.) um 18 Uhr. Zunächst wird die Stadtverordnetenversammlung vorbereitet. Das Verkehrsgutachten zur neuen Kita am Berliner Ring schlägt zwar sinnvolle Maßnahmen vor, die von der BfB nach eigenem Bekunden unterstützt werden – wie Tempo 30, Fußgängerüberweg mit Mittelinsel und Verschwenkung der Fahrbahn im Bereich der Kita.

Diese Maßnahmen würden aber nicht dazu führen das nach der Eröffnung der Kita deutliche Verkehrsbehinderungen auf dem Berliner Ring und bei der Einfahrt vom Bertolt-Brecht-Ring auf den Berliner Ring verhindert werden könnten. Die Parkplätze würden nicht ausreichen. Hier müsse nachgebessert werden und es müsse geprüft werden, ob eine Ampel an der Einfahrt vom Bertolt-Brecht-Ring auf den Berliner Ring sinnvoll sein könnte.

Als weiteren Sachpunkt berät die Fraktion über die Vertagung im Ortsbeirat Mitte des Antrages von Yvonne Dankwerth und Martin Zencke (SPD) für die Ansiedlung eines Nahversorgers für die Stadtmitte (wir haben berichtet).

Auf die BfB-Fraktion seien mehrere Vereine zugekommen wegen fehlenden Lager-Räumen und kleineren Übungsräumen. „Wir haben deshalb eine Anfrage an den Magistrat gestellt, ob es zutrifft, dass der Kreis Bergstraße keine Vereine in seinen Schulgebäuden mehr haben will beziehungsweise vielen Vereinen die Nutzung der Schulen nicht mehr erlaubt. Die Stadt bezahlt viele Millionen Euro Schulumlage. Deshalb muss hier von Seiten des Magistrats und des Kreistages gehandelt werden“, so Fraktionschef Franz Apfel. red