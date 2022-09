"Bürger für Bensheim" besuchen das Winzerfest

Bensheim. Die Stadtverordnetenfraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) trifft sich an diesem Dienstag, 6. September ab 19 Uhr im Winzerdorf in der Bucht des Weinguts Volker Dingeldey. Die Bucht liegt auf der rechten Seite in Höhe der Tanzfläche. „Nachdem das Winzerfest wieder stattfindet, beteiligen wir uns sehr gerne an dieser Tradition“, heißt es von Seiten der BfB. „Über Gäste freuen wir uns“, so die Fraktion in ihrer Mitteilung abschließend. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1