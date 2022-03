Bücherflohmarkt am Goethe-Gymnasium Bensheim

Bensheim. Am Freitag (1.) wird es wieder den beliebten Bücherflohmarkt der 5., 6. und 7. Klassen am Goethe-Gymnasium geben. Auch große und kleine Gäste sind eingeladen, von 15.30 bis 17.30 Uhr über den Schulhof zu schlendern und an den Ständen nach neuen Lieblingsbüchern zu stöbern.

Ein Begleitprogramm mit Lesezeichen basteln und einer Schatzsuche wird den Nachmittag abrunden; der Abitur-Jahrgang 2022 bietet in der Mephisto-Lounge Kaffee, Getränke und Kuchen an.

Bei Regen findet die Veranstaltung in der Pausenhalle statt. red

