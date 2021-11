Buchvorstellung im Hochstädter Haus

Bensheim. In diesem Jahr ist die Arbeitsgemeinschaft der Geschichts- und Heimatvereine Kreis Bergstraße in Bensheim, im Stadtteil Hochstädten, zu Gast, um der Öffentlichkeit am Freitag, 3. Dezember, den 54. Band der Geschichtsblätter vorzustellen.

Zur Buchvorstellung lädt die Arbeitsgemeinschaft alle Bürger aus dem Kreis Bergstraße am 3. Dezember um 18 Uhr ins Hochstädter Haus ein (Josef-Sartorius Str. 1).

Während der Veranstaltung gelten die 2 G-Regeln (geimpft oder genesen). Auf Grundlage aktueller Verordnungen bestehen an diesem Abend Abstandsregelungen und die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes. ps