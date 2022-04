Seit 2007 gibt es am Goethe-Gymnasium eine Arbeitsgemeinschaft Vogelschutz. Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Schulgelände vogelfreundlich zu gestalten, es als Lebensraum für Pflanzen und Tiere zu verbessern sowie für die Schüler erlebbar zu machen. Das ist bei einem Gelände mitten in der Stadt nicht so einfach, da es außer Schulhof und einigen Bäumen nicht viel gibt.

Aus

...