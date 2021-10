Brunnenführung in der Innenstadt

Bensheim. In der Bensheimer Fußgängerzone gibt es einige Brunnen zu sehen. Dass aus oder in diesen Brunnen nicht nur Wasser fließt, sondern jeder eine interessante Geschichte hat – darüber möchte am Freitag, 5. November, im Rahmen von Nightshopping die Gästeführerin Lieselotte Woißyk informieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Führung bringt sie allen Interessierten die Brunnen und deren Geschichte(n) näher. Die Führung beginnt um 18.30 Uhr am Lammertsbrunnen (Hauptstraße 53 vor der Tourist-Information)

Die Tourist-Information bittet um vorherige Anmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Interessierte können bis Donnerstag (4.) um 18 Uhr ein Ticket in der Tourist-Information erwerben und werden dort gleichzeitig gebeten, das notwendige Datenblatt auszufüllen.

Die Tourist-Information hat täglich von 10 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr geöffnet, befindet sich in der Hauptstraße 53 und erteilt telefonisch Auskunft unter 06251/8696101. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2