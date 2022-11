Brücke in Langwaden gesperrt

Langwaden. Die Sanierungsarbeiten an der Brücke über den Winkelbach in Langwaden haben in der vergangenen Woche begonnen. Geplant ist die Instandsetzung verschiedener Betonbauteile sowie die Montage eines neuen regelkonformen Geländers. Die Brücke ist seitdem für den rollenden Verkehr gesperrt, Fußgänger und Radfahrer konnten die Brücke jedoch weiterhin passieren.

Auch für Fußgänger und Radfahrer

Im Rahmen der Abbrucharbeiten an der Asphaltschicht wurde nun festgestellt, dass das Bauwerk in einem deutlich schlechteren Zustand ist als ursprünglich angenommen, schreibt der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB). Der Brückenkörper muss daher jetzt freigelegt werden, so dass die Brücke auch von Fußgängern und Radfahrern nicht mehr gequert werden kann.

Es wird somit gebeten auf die umliegenden Wirtschaftsbrücken auszuweichen, heißt es abschließend in der KMB-Mitteilung. red