Bensheim. Der Odenwaldklub Ortsgruppe Bensheim hat einen neuen Vorstand gewählt. Brigitte Bach wurde mit 73 Stimmen und einer Enthaltung zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die gleiche Stimmenverteilung ergab sich bei der Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden und Wanderwartin Erna Jarz, Schriftführerin Doris Wolf, des Schatzmeisters Wolfgang Nahrgang, des Naturschutzbeauftragten Wilfried Himken, der Beisitzerin Elfriede Klinger sowie der beiden Kassenprüfer Herbert Samstag und Dieter Brendel.

Aus Altersgründen sind zurückgetreten: Marianne Degenhard, die seit 37 Jahre Mitglied der Ortsgruppe Bensheim ist, viele Jahre im Vorstand als Schriftführerin und Schatzmeisterin tätig war. Sie ist seit 2007 als zertifizierte Wanderführerin vom Verband Deutscher Gebirgs- und Wanderverein anerkannt und hat viele Wanderungen geplant und durchgeführt. 2010 wurde ihr das Ehrenzeichen für „Treue Klubarbeit in Silber“ des Gesamtodenwaldklubs für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in der Ortsgruppe Bensheim verliehen.

Dieter Brendel, der seit 36 Jahren Wanderungen vorbereitet und geführt hat und neun Jahre als 2. Vorsitzender im Vorstand gearbeitet hat, hat ebenfalls sein Amt niedergelegt.

Herbert Samstag, der seit 21 Jahren Mitglied im Odenwaldklub Bensheim ist, war viele Jahre OWK-Vorsitzender. 2006 erhielt er das Ehrenzeichen für „Treue Klubarbeit in Silber“ zur Anerkennung seiner langjährigen, ehrenamtlichen Tätigkeit als Gauwegewart sowie 2014 das Ehrenzeichen für „Treue Klubarbeit in Gold“ zur Anerkennung seiner langjährigen, ehrenamtlichen Tätigkeit als Wegewart. 2012 übernahm er das Amt des Vorsitzenden in der Ortsgruppe Bensheim.

Der neue Vorstand sowie die Wanderführerinnen und Wanderführer freuen sich auf den Beginn der Saison. Das Angebot des OWK Bensheim reicht von Halbtags- und Ganztagswanderungen, einer Planwagenfahrt, einem Besuch der Gartenschau in Eppingen, einer viertägigen Städtetour nach Oberhessen, einem monatlichen Angebot für Familien bis hin zu einer Wanderfreizeit für Familien in den Herbstferien.

Der Wanderplan für das Jahr 2021 liegt in der Tourist Information in Bensheim aus und kann von der Homepage www.owk-bensheim.de heruntergeladen werden. red