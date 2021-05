Briefwahl zum Kirchenvorstand

Schönberg/Wilmshausen. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau verschickt derzeit Briefe mit den Wahlunterlagen für die Wahl zum neuen Kirchenvorstand am 13. Juni.

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen hat sich für den Modus einer Briefwahl entschieden und möchte dadurch eine Vereinfachung der Wahl erzielen. In der Post mit den Wahlunterlagen sind – neben einem Informationsblatt – der Briefwahlschein, der Stimmzettel und zwei Kuverts enthalten.

Bei der Stimmabgabe ist es auch möglich, mit einem Kreuz bei der einheitlichen Abstimmung alle vier Kandidaten zu wählen. Der Stimmzettel ist dann in das blaue Kuvert zu stecken. Zusammen mit dem unterschriebenen Briefwahlschein muss dann alles in den rosafarbenen Briefumschlag – und in die Post. Das Porto ist schon bezahlt.

Man kann das Kuvert aber auch in den Briefkasten der Kirchengemeinde in Schönberg, Am Rosengrund 11, einwerfen.

Mit all diesen Vereinfachungen und Erleichterungen will man Wege und Zeit zum Wahllokal sparen und auch eine größere Wahlbeteiligung erzielen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die vier Kandidaten, die künftig zusammen mit Pfarrerin Uta Voll die Geschicke der Kirchengemeinde lenken und verantworten wollen, sind Margit Heck, Petra Hinlang, Doris Schneider und Pieter Martius „Perry“ Koen. red

