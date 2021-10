Brand in Mehrfamilienhaus in Auerbach - ein Verletzter

Auerbach. In einem Mehrfamilienhaus in Auerbach ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei berichtete, entdeckte ein Nachbar den Brand gegen 22 Uhr und schlug Alarrn. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr sprang der 34-jährige Bewohner des brennenden Zimmers aus dem Fenster, um sich zu retten. Er zog sich hierbei schwere, aber nach derzeitigem Sachstand nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Weitere sechs Bewohner des Gebäudes konnten das Haus unverletzt verlassen. Beamte der Polizeistation Bensheim retteten eine weitere Frau aus ihrer Wohnung.

Die Feuerwehren aus Auerbach, Bensheim und Hochstädten löschten das Feuer. Im Dachgeschoss entstand durch den Brand erheblicher Sachschaden. Nach einer Schätzung der Polizei liegt er im niedrigen, sechsstelligen Eurobereich. Im Einsatz waren auch ein Messtrupp und der Brandschutzaufsichtsdienst des Kreises Bergstraße, vier Notärzte, sechs Rettungswagen, der Sanitätszug der schnellen Eingreifgruppe und ein Kriseninterventionsteam.

Das Mehrfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner des Hauses wurden in einer Einrichtung in Bensheim untergebracht werden. Zur Brandursache machte die Polizei noch keine Angaben.