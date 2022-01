Bensheim. Ein Brand in einer Gewerbehalle an der Robert-Bosch-Straße führte in der Nacht zum Dienstag zu einem größeren Feuerwehreinsatz, an dem unter anderem die Wehren aus Bensheim und Auerbach beteiligt waren. Eine Zeugin wählte gegen 2.15 Uhr den Notruf.

In der 2000 Quadratmeter großen Halle, die nach Angaben der Feuerwehr Auerbach von mehreren Firmen genutzt wird, kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Als Quelle konnten die Brandbekämpfer die Räume eines Geschäfts ausmachen und sofort mit den Löscharbeiten beginnen. Weitere Trupps kontrollierten die restliche Halle sowie Teile des Dachs. Die Lösch- und Nachlöscharbeiten dauerten rund eineinhalb Stunden, danach wurde die Halle entraucht.

Polizei ermittelt

Die Ermittler der Polizei schätzen den entstandenen Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro, in der Halle brannten unter anderem das Inventar sowie hochwertige Fahrräder ab.

Ob erste Erkenntnisse zutreffen, wonach ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben könnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Bergsträßer Kriminalpolizei. dr