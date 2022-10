Brahmsstraße vollgesperrt

Auerbach. Der KMB wird im Zeitraum von Montag (10.) bis voraussichtlich Mittwoch (12.) in der Brahmsstraße in Auerbach im Bereich der Anwesen 17-19 einen Abwasserschacht sanieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Sanierung erfolgt in offener Bauweise, so dass der Pflasterbelag um den Abwasserschacht aufgemacht werden muss und der Schacht in einer Tiefe von 1,80 m freizulegen ist.

In Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde der Stadt wird während der Sanierung in diesem Bereich eine Vollsperrung eingerichtet. Die Zufahrt zu den Grundstücken ist jedoch gewährleistet. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich dauerhaft passieren.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel KMB Sanierung des Radwegs am Berliner Ring in Bensheim verschoben Mehr erfahren

Der KMB bittet um Verständnis für die auftretenden Einschränkungen und Beeinträchtigungen. Für Rückfragen oder Anregungen steht vom KMB Markus Arzberger, Telefonnummer 06251/109638, zur Verfügung. red