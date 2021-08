Brahms-Projekt in Sankt Laurentius

Bensheim. Auch mit kleiner Besetzung große Musik machen, so könnte das Motto des Brahms-Projekt heißen, das am Sonntag, 5. September, um 19.30 Uhr bis zu sechsstimmige Chöre von Johannes Brahms aufführen wird.

In der für diese Besetzung hervorragend geeigneten Kirche Sankt Laurentius in Bensheim erklingen unter der Leitung von Gregor Knop die Zyklen op. 42 und op. 104 mit unter Insidern berühmten Chören wie „Vineta“ und „Waldesnacht“. 14 junge Sängerinnen und Sänger vor allem aus Bensheimer (Jugend-)Chören werden Musik voll romantischer Sehnsucht singen.

Brahms vertont, wie Töne „Licht in die dunkle Nacht“ bringen können. Wie in „Vineta“ der Mythos einer in den Fluten versunkenen Stadt Fantasie und Sehnsucht anregt, und wie in der Sage die schöne „Darthula“ betrauert wird. In den fünf Chorwerken op. 104 geht es um die Liebe und passend zur Jahreszeit um den Herbst, der mit dem Herbst des Lebens assoziiert wird. Brahms hat hier Chorwerke von zeitloser Intensität geschaffen, und gerade diese beiden Zyklen transportieren eine Empfindungstiefe, die auch heute noch unmittelbar anrührt.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung im Pfarrbüro St. Laurentius ist erforderlich: pfarrbuero@sanct-laurentius.de oder Telefonnummer 06251/4160 red

