Botanische Wanderung von Zell nach Gronau

Bensheim. Die traditionelle Tour über die Wiesen der Nabu-Ortsgruppe Meerbachtal startet am Pfingstmontag, 6. Juni, um 9 Uhr am Zeller Friedhof. Das Ende ist gegen 12.30 Uhr geplant. An der Gerätehalle in Gronau erwartet die Teilnehmer ein zünftiges Grillfest, außerdem besteht Gelegenheit zur Nachbesprechung der Wanderung.

Bei den Pflegeflächen der Ortsgruppe des Naturschutzbundes handelt es sich überwiegend um sogenannte Trespen-Halbtrockenrasen, die auf den leicht kalkhaltigen Böden eine besonders artenreiche Flora ausbilden. Sind die einheimischen Orchideen – wie Helmknabenkraut und Pyramidenorchis – besonders eindrucksvoll, so findet man aber auch viele Wildkräuter, Wiesenblumen und sonstige Seltenheiten.

Während einer Begehung mit dem Spezialisten für Wildbienenvorkommen, Stefan Tischendorf, erläuterte dieser die Bedeutung dieser Blütenpflanzen für die Insekten. Er lobte auch die fachgerechte Pflege und Mahd der Wiesen, die vom Frühling bis zum Herbst Nahrung in Form von Pollen und Nektar bieten. Während der Pfingstwanderung liegt der Schwerpunkt auf der Botanik des Gebietes. Geführt wird die Exkursion von Anette Modl, einer ausgewiesenen Expertin in dieser Hinsicht.

Der Weg ist gemäht, und die Gäste werden gebeten, diesen nicht zu verlassen. An besonders interessanten Punkten wird jeweils ein Halt eingelegt. Mitglieder der Ortsgruppe begleiten die Tour, Fragen sind jederzeit möglich.

An der Vereinshalle (Märkerwaldstraße 28 in Gronau) werden die Teilnehmer und gerne auch sonstige Gäste mit Getränken und Spezialitäten vom Grill versorgt, auch an Vegetarier ist gedacht. Die Helfer freuen sich auf zahlreichen Besuch.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Parkmöglichkeiten am Zeller Friedhof wegen Bautätigkeiten eingeschränkt sind, Fahrgemeinschaften werden empfohlen. red

