„Bodycare Manufaktur“ neu in Bensheim

Bensheim. Angie Wagner hat den zweiten Corona-Lockdown genutzt, um zurück in die Heimat zu ziehen, nach mehreren Jahren in Ostfriesland ist sie nun wieder in Bensheim. Schon im Norden hatte sie ein Kosmetikstudio, gleiches betreibt sie nun unter dem Namen „Bodycare Manufaktur“ an der Bergstraße.

An der Bensheimer Nibelungenstraße arbeitet sie in hellen, modern eingerichteten, klimatisierten Räumen und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum an. Als Fachkosmetikerin, ärztlich geprüfte Maniküristin, Depiladora, Fußpflegerin und Wellnesstherapeutin bringt sie umfassende Fachkenntnisse ein.

Spezialisiert hat sich Angie Wagner auf das Anti-Aging. In ihrer Firmenphilosophie haben der Umweltgedanke und damit das Thema Nachhaltigkeit zentrale Bedeutung, was auch nach ihren Angaben heißt, dass für sie nur die Zusammenarbeit mit Unternehmen in Frage kommt, die ihre Produkte nicht an Tieren testen. thz/Bild: Zelinger