Bergstraße. Das regionale Netzwerk „Biodiv Heroes“ und die Evangelische Kirchengemeinde Schwanheim laden für Sonntag, 23. April, 11 Uhr, zur Eröffnung der Ausstellung „Boden ist lebendig“ in das Gotteshaus des Bensheimer Stadtteils (Rohrheimer Straße 34) ein.

Gezeigt werden Gemälde, Karikaturen sowie Luftbildvergleiche, „mit denen sich Künstler zur bedrohten Artenvielfalt positionieren“, wie es in der Ankündigung heißt. Im Rahmen der Vernissage zur Eröffnung dieser Wanderausstellung, die auch schon an anderen Orten in der Region zu sehen war, erfolgt auch eine Führung. Überdies machen die Veranstalter auf einen „Bildvortrag zur Artenkrise“ aufmerksam, den Dr. Ralph Kadel von den „Biodiv Heroes“ am Sonntag, 30. April, ab 11 Uhr ebenfalls in der Schwanheimer Kirche halten wird.

Zum Hintergrund: Bei den „Biodiversitäts-Helden“ engagieren sich neben dem BUND-Kreisverband , dem Naturschutzbund Bergstraße sowie dem Naturschutzzentrum Bergstraße noch weitere Umwelt- und Naturschutzverbände. red