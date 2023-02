Wirklich entsetzlich, was da am Donnerstagabend im Parktheater geboten wurde – und absolut sehenswert. Mit „Gegen die Demokratie“ von Esteve Soler gastierte das Kölner Theater Urania in der Abo-Reihe „Nah dran“ im Parktheater, diesmal allerdings ein bisschen weiter weg, nämlich im großen Theatersaal statt auf dem abgeteilten Bühnenraum.

Aus gutem Grund, denn auf der Bühne ging es

...