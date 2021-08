Blütenweg-Jazzer spielen für Senioren – und für Bouffier

Bensheim/Gießen. Das Land Hessen feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Gründungsjubiläum. Im Rahmen der Konzertreihe „Füreinander unterwegs – 75 musikalische Begegnungen“ finden hessenweit 75 kleine Freiluftkonzerte vorwiegend in Senioren- und Pflegeeinrichtungen statt. Die Konzertreihe ist am 1. Juli gestartet und bis in den Herbst hinein geplant.

Mit dabei sind auch die Blütenweg-Jazzer aus Bensheim. Bei ihrem Konzert in Gießen in einem Awo-Seniorenheim kam mit Ministerpräsident Volker Bouffier hoher Besuch.

„Fast 75 Jahre nach der Gründung des Landes Hessen mussten wir die größte Krise der Nachkriegszeit bewältigen. Und auch wenn das Ende der Corona-Pandemie noch nicht erreicht ist, können wir feststellen, dass wir als Gesellschaft die Herausforderung bisher insgesamt gut bewältigt haben“, sagte Bouffier.

Möglich sei das auch durch gegenseitigen Respekt und Solidarität der Menschen geworden, die mit großem Engagement gegen die Krise ankämpfen und Entbehrungen auf sich nehmen. Die Veranstaltungsreihe sei ein musikalisches Dankeschön für die Entbehrungen und den großartigen Einsatz in Zeiten der Pandemie, die sich gleichermaßen an die Bewohner in Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen sowie deren gesamtes Personal richten, so Bouffier weiter. Die Blütenweg Jazzer sorgten in gewohnter Manier für Jazz- und Swing-Klänge sowie jede Menge gute Laune. red/Bild: Band

