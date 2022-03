Blütentour der Wanderfreunde

Bensheim. Zum Start in das Wanderjahr 2022 trafen sich am Sonntag die Wanderfreunde Bensheim am Marktplatz zur Blütentour. Bei sonnigem Wetter mit angenehmen Wandertemperaturen ging es durch die untere Fußgängerzone Richtung Heppenheim.

Am kleinen Friedhofsparkplatz in der Heidelberger Straße bog die Wandergruppe ab in den Mönchbachweg und durchquerte das Neubaugebiet auf dem ehemaligen Eulergelände. Über die Hemsbergstraße ging es in die Weinberge zwischen Bensheim und Heppenheim. In den Weinbergen wurde eine ausgiebige Rast eingelegt. Danach ging es gestärkt weiter Richtung B3. Zwischen B3 und Bahnlinie begab man sich auf den Rückweg nach Bensheim. Entlang der Schwarzwald- und Rodensteinstraße wurde das Rinnentor erreicht mit dem Abschlusslokal „Weinstube Jäger“.

Dort warteten schon einige Nichtwanderer auf die Gruppe, mit denen man bei einem Schöppchen Wein den schönen Wandernachmittag ausklingen ließen. red/Bild: Verein

