Blütenpracht schmückt die Bahnhofs-Unterführung

Bensheim. Der Bensheimer Bahnhof und das umliegende Areal ist sicher kein Ort, an dem man sich länger als nötig aufhält und auch die Bahnhofsunterführung ist für viele Passanten ein Ort, der eher als Angstraum wahrgenommen wird, denn als lohnender Ausflugsort. Wer allerdings in diesen Tagen hier unterwegs sein sollte, kann sich jetzt an dem prächtigen Blütenmeer aus Glyzinien (Blauregen) erfreuen.

AdUnit urban-intext1

An der östlichen Seite der Unterführung blüht die Kletterpflanze rund um eine Erinnerungstafel für den ehemaligen Bürgermeister der englischen Partnerstadt Amersham, Leslie Mackay, der sich um die Verschwisterung der britischen Kommune mit Bensheim verdient gemacht hat. tn/Bild: Neu