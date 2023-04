Blühwiese: Aussaat steht kurz bevor

Bensheim. Eigentlich sollten die Samen für die neue Blühwiese schon Mitte April in die Erde kommen – aber das Wetter hat Familie Schweickert einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die vergangenen Wochen waren zu kühl und auch zu nass, so dass an eine Aussaat noch nicht zu denken war. Jetzt ist es aber bald soweit: In der kommenden Woche – Anfang Mai – soll endlich gesät werden.

Wie berichtet, will die Schwanheimer Familie zum zweiten Mal in Folge eine große Blühfläche an der Stubenwaldstraße anlegen – mit Hilfe der Bergsträßer Bevölkerung. Für jeden Euro, der von Bürgern oder auch Firmen gespendet wird, legt die Familie einen Quadratmeter blühende Fläche an. Im vergangenen Jahr sprießten Gräser, Kräuter und Blumen auf einem über 20 200 Quadratmeter großen Areal.

Rund 150 verschiedene Arten

Die blühende Wiese mit rund 150 verschiedenen Arten soll in den Sommermonaten Insekten als Nahrungsquelle dienen. Später bedienen sich dann gerne Vögel und Wildtiere an den Samen. Mit ihrem Projekt wollen die Schweickerts einen Beitrag zum Artenschutz leisten und dem Insektensterben entgegenwirken. Vor allem möchte man den Bürgern die Möglichkeit bieten, an der Aktion aktiv teilzuhaben – und das ist in den nächsten Tagen auch weiterhin möglich: „Jeder hat noch die Chance, sich zu beteiligen“, bekräftigt Beate Schweickert.

Möglich ist das vor Ort im Schwanheimer Hofladen oder online auf der Homepage des Bauernhofs Schweickert. Ab zehn Euro kann man seinen Beitrag leisten und erhält dafür ein „Blühwiesen-Zertifikat“ als Dankeschön. cim