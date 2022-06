Blockierte Hoftore und Parkchaos in der Bachgasse

Auerbach. Die nach wie vor unbefriedigende Parkplatzsituation im Bereich der oberen Bachgasse/Mühltalstraße in Auerbach nahm die SPD-Fraktion zum Anlass, sich bei einem Ortstermin ein aktuelles Bild der Lage zu verschaffen.

Anwohner, die dazugekommen waren, schilderten die teilweise erheblichen Beeinträchtigungen, denen sie ausgesetzt seien, forderten Abhilfe und trugen im Rahmen eines regen Meinungsaustausches auch zu Lösungsmöglichkeiten bei, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Ralph Stühling verdeutlichte einleitend anhand der Entwicklungen der vergangenen Jahre die prekäre Situation. Der Parkraumbedarf sei in diesem Bereich bekanntermaßen recht hoch und nicht nur an den Wochenenden reichten die vorhandenen Stellflächen nicht aus. Dies liege sowohl an der großen Anzahl von Besuchern beim Ausflugsziel Fürstenlager sowie der ansässigen Gastronomiebetriebe als auch am Bedarf der Anwohner. Der Parkdruck stelle eine erhebliche Belastung für die Anwohner dar.

Gemeinsam mit Fraktionschef Jürgen Kaltwasser informierte er über eine aktuelle Anfrage der Koalitionsfraktionen CDU, SPD und FDP an den Magistrat zur Beantwortung in der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung.

Dabei wolle man wissen, was in den vergangenen Jahren unternommen wurde, um das Parkplatzproblem zu lösen und inwieweit die Staatliche Verwaltung der Schlösser und Gärten und damit das Land Hessen dabei mitwirke oder dort die Bereitschaft bestehe, sich einzubringen.

Von Seiten der Anwohner wurde von zugeparkten Gehwegen, Hoftoren sowie Ein - und Ausfahrten und Besuchern berichtet, die nicht selten weit nach Mitternacht lautstark aus dem Fürstenlager zu ihren meist widerrechtlich abgestellten Fahrzeugen zurückkehrten. Regelmäßig auf den Gehwegen vor den Häusern parkende Busse seien ein weiteres Ärgernis.

Ins Gespräch gebracht wurde ein Parkleitsystem auf der Grundlage künstlicher Intelligenz, das Verlegen elektronischer Schleifen sowie optische Hinweise im Bereich der Kreuzung Bachgasse/Darmstädter Straße. Eine bessere Ausschilderung der vorhandenen Parkplätze Fürstenlager, Bachgasse, Mühltalstraße, Bergkirche Auerbach und Schönberger Sportplatz könnten ebenfalls hilfreich sein.

Auch über die Schaffung weiterer Parkplätze sollte nachgedacht werden, so der einhellige Tenor. Die Ausweisung von Anwohner-Parkplätzen oder zeitlich begrenztes Anwohner-Parken war ein weiteres Thema der Gesprächsrunde.

Die gewonnenen Erkenntnisse und Fragestellungen, die teilweise seit Jahren auf der Agenda stünden, werde man in die städtischen Gremien hineintragen und weiter daran arbeiten, zu vernünftigen und nicht zuletzt auch für die Anwohner akzeptablen Lösungen zu gelangen, resümierte Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser abschließend. red