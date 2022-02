Bläserquintett macht im Bensheimer Parktheater Musik sichtbar

Bensheim. Wie schafft man es, Musik nicht nur hör-, sondern auch sichtbar zu machen? Eine Antwort auf diese Frage gibt es beim nächsten Konzert der Kunstfreunde Bensheim am Samstag, 12. Februar, 20 Uhr, im Parktheater. Nach dem ersten gefeierten Auftritt vor drei Jahren ist das Carion Ensemble erneut in der Kammermusikreihe zu Gast. Passend zur Jahreszeit mit einem Programm mit dem Titel „Karneval von Venedig“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Kammermusik-Performer“ könnte man sie nennen, die Musiker des derzeit sicher innovativsten Bläserquintetts Europas. Das preisgekrönte dänisch-lettische Ensemble ist eine einzigartige Kammermusikerfahrung und macht seit Jahren durch „frischen Wind“ auf sich aufmerksam. Dafür gehen die Musiker immer wieder neue Wege, um die Grenzen ihres Genres auszuloten und zu erweitern.

Markenzeichen von Carion ist die außergewöhnliche Art der Bühnenpräsentation: Ganz ohne Notenständer und Stühle entsteht Platz für ausgeklügelte Choreografien, die der Musik ein theatralisches Element zur Seite stellen. Durch Schritte, Bewegungen und Formationen werden musikalische Strukturen visualisiert und die Rollenverteilung innerhalb der Instrumente wird sichtbar gemacht. Diese neue Form der Darbietung inspiriert und entzückt Publikum und Kritiker gleichermaßen. Besonders attraktiv und erfolgreich ist das Format beim jüngeren Publikum, für das sich Carion auch im Bereich von Bildungs-Programmen engagiert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach gefeierten Konzerten bei namhaften Festivals debütierte Carion Anfang 2018 auch in der Tonhalle Zürich. Das Ensemble hat bereits fünf CD-Aufnahmen vorgelegt. Auf dem eigenen YouTube-Kanal präsentiert das Quintett seine zukunftsweisenden Musikvideos und erreicht damit für „klassische Verhältnisse“ astronomische Klickzahlen.

Carion präsentiert abwechslungsreiche und spannende Programme und erhielt hervorragende Kritiken für seine Interpretationen von Carl Nielsen, Jean Françaix und besonders György Ligeti. Zudem arbeitet das Ensemble mit zeitgenössischen Komponisten zusammen, um das Bläserquintett als Ensembleform auch im 21. Jahrhundert weiterzuentwickeln. Darüber hinaus erweitert der Hornist David M.A.P. Palmquist mit seinen zahlreichen Arrangements beständig das Repertoire des Ensembles.

2019 konzipierte Carion ein großangelegtes Orchesterprojekt „Triptych“ anlässlich des 30. Jahrestages des „Baltischen Weges“ mit einer Auftragskomposition dreier nordischer Komponisten. Im Beethoven-Jubiläumsjahr konnten einige Konzerte zusammen mit Pianist Matthias Kirschnereit zum dänisch-deutschen Freundschaftsjahr mit Werken von Beethoven und Carl Nielsen stattfinden. Die Corona-Zeit hat das vitale Ensemble gut überstanden und startet nun mit einem neuen Programm „CPH22“ – einer Hommage an die dänische Hauptstadt Kopenhagen – neu durch. Höhepunkt der Saison wird sicher das Nachholkonzert in London bei den BBC Proms im Sommer 2022.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Zum Auftakt des Konzerts in Bensheim spielt das Ensemble „Sechs Bagatellen für Bläserquintett“ des ungarischen Komponisten György Ligeti aus dem Jahr 1953, gefolgt von Miniaturen des Portugiesen Eurico Carrapatoso (Jahrgang 1962). Seine „Cinco elegias“ sind alle berühmten Komponisten wie Bartók, Messiaen oder Stravinsky gewidmet. Eine Suite des Letzteren und drei kurze Stücke aus dem Jahr 1930 von Jacques Ibert beschließen den ersten Teil des Konzerts. Nach der Pause stehen große Namen auf dem Programm: Rossini – zu hören ist die Ouvertüre von „L’italiana in Algeri“ aus dem Jahr 1813 –, Vivaldi (Concerto in D-minor RV522) und Liszt (Paganini-Etüden).

Aufgrund der Corona-Abstandsregeln im Konzertsaal sind für die Veranstaltung nur noch wenige Karten verfügbar, Interessenten sollten sich deshalb baldmöglichst um Tickets bemühen. Karten gibt es online unter www.kunstfreunde-bensheim.de oder bei bekannten Vorverkaufsstellen.

Für das Konzert gilt wieder die Regel 2G-Plus. Zur Sicherheit aller empfehlen die Kunstfreunde Bensheim allen Besuchern, am Tag des Konzerts einen Schnell- oder Selbsttest zu machen. red