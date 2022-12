Bläsermusik vom Kirchturm

Bensheim. Bläsermusik ist seit jeher fest mit Advent und Weihnachten verbunden. Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr werden auch dieses Jahr wieder vorweihnachtliche Lieder vom Kirchturm der Kirche Sankt Laurentius in der Weststadt erschallen, diesmal am Vorabend des vierten Advent.

Alle Interessierten sind eingeladen, sich am heutigen Samstag um 18 Uhr rund um den Kirchturm zu versammeln, um beim Hören und Mitsingen der Lieder ein wenig von der Vorfreude auf das bevorstehende Weihnachtsfest zu spüren. Im Anschluss werden heiße Getränke angeboten, gerne dürfen dafür auch eigene Tassen mitgebracht werden.

Zum Begegnungshof in Rodau

Und morgen hält der lebendige Adventskalender ebenfalls wieder ein ganz besondere Überraschung bereit: Tiere sind ganz eng mit der Weihnachtsgeschichte verbunden und – so passt es gut, dass der Lebendige Adventskalender der Familienkirche zu den Tieren führt, die am Begegnungshof der Sonnenkinder in Rodau, Hauptstraße 18, leben. Um 18 Uhr wird dort eine weihnachtliche Geschichte zu hören und zu sehen sein und natürlich spielen dabei Tiere eine wichtige Rolle. Vor allem Familien mit Kindern sind hierzu eingeladen. red