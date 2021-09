Bläser-Quintett in der Michaelskirche in Bensheim

Bensheim. Wenn die Königin der Instrumente auf den goldenen Glanz Leipziger Blechbläser trifft, wird es geradezu zwangsläufig festlich. Das Quintett emBRASSment aus Leipzig musiziert gemeinsam mit Kantor Konja Voll an der Orgel am Donnerstag, 30. September, um 20 Uhr in der Michaelskirche.

Abschluss der Orgelwochen

Das Konzert bildet den Abschluss der diesjährigen Bensheimer Orgelwochen. Begleitend musiziert emBRASSment das Concerto in C für Orgel von J.S.Bach sowie César Francks Offertoire f-Moll. Daneben geben die Leipziger Musiker Einblicke in ihr neuestes Programm „Musikstadt Leipzig“ mit vielfältigen Werken aus Leipzigs reicher Musiktradition. Zu hören sind unter anderem Werke von Henry Purcell und Felix Mendelssohn Bartholdy.

Das Ensemble „emBRASSment“ besteht aus fünf professionellen Blechbläsern, die alle auch in Orchestern und solistisch tätig sind. Karten für dieses Konzert sind im Vorverkauf in der Bensheimer Tourist-Info und der Auerbacher Buchhandlung Nuss sowie an der Abendkasse erhältlich. red/Bild: Kirche