Bensheim. Was ist nötig? Was kann warten? Und was ist vor Ort tatsächlich möglich? Die Deutsche Gesellschaft der Chirurgen warnt vor den Folgen für Patienten, die nicht am Coronavirus erkrankt sind, aber eine stationäre Behandlung brauchen. Neben überlasteten Kliniken und fehlenden Kapazitäten werden auch verschleppte Vorsorgeuntersuchungen und unbehandelte Diagnosen ein immer größeres Problem der Pandemie, so die Gesellschaft.

Es gibt Operationen, die gefahrlos verschoben werden können. Bei anderen Eingriffen zählt jeder Tag. Oder jede Minute. Jens Jonescheit ist Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Heilig-Geist-Hospital (HGH). Er betont: Die Akut- und Notfallversorgung in Bensheim sei nach wie vor gesichert. Bereits im Laufe der ersten Welle habe man keine einzige Krebsoperation oder krebsassoziierte OP auf einen anderen Termin schieben müssen. Auch nicht während des harten Lockdown. Diese erfreuliche Entwicklung habe sich bislang fortgesetzt.

Schwerwiegende Folgen

Dr. Jens Jonescheit ist Chefarzt am Heilig-Geist-Hospital. © Stefanie Kösling

Das ist nicht überall der Fall. Im Zuge der Corona-Pandemie werden auch in Deutschland viele nicht dringliche Operationen und Behandlungen auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Gerade für Krebs-Patienten kann das aber schwerwiegende Folgen haben, warnt der der Facharzt für Allgemeinchirurgie, Viszeralchirurgie und Spezielle Viszeralchirurgie, der 2016 von der Universitätsmedizin Mannheim nach Bensheim gewechselt ist.

Aus einigen Häusern seien Terminverschiebungen von bis zu acht Wochen bekannt. Doch bereits ein Monat Verzögerung könne bei einer Krebstherapie das Sterberisiko deutlich erhöhen. Und es steigere sich umso mehr, je verzögerter die Behandlung beginne.

Jonescheit beobachtet eine Bestätigung dieses allgemeinen Trends auch am HGH: Etwa seit Mitte letzten Jahres habe sein Team spürbar mehr fortgeschrittene Blinddarmentzündungen, Abszesse oder auch Darmkarzinome behandelt, die eigentlich deutlich früher in ärztliche Obhut gehört hätten. Dies zeige, dass Erkrankungen – mehr als sonst – später diagnostiziert und dadurch auch verzögert therapiert werden.

Ebenfalls deutlich sei der Rückgang an Krebspatienten insgesamt, was Jonescheit auf weniger Vorsorgeuntersuchungen im vergangenen Jahr zurückführt. Seine Botschaft: Geplante Operationen, stationäre Kontrolltermine und Nachsorgeuntersuchungen sollten nicht ohne Abklärung mit dem Arzt verlegt werden.

Laut aktuellen Studien haben bis zu 60 Prozent der Früherkennungsmaßnahmen in 2020 nicht stattgefunden. Der Mediziner befürchtet daher langfristig eine Welle von spät erkannten Befunden, etwa nicht diagnostizierten Tumoren im Darmbereich oder auch Brustkrebserkrankungen. „Das wird uns die nächsten zehn Jahre noch beschäftigen.“ Er spricht von fatalen Folgen und geht langfristig von einer wachsenden Zahl von Krebstoten aus.

Die Befürchtung der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie vom Dezember letzten Jahres, dass sich spätestens mit Beginn der zweiten Welle die Lage auf den Stationen erheblich verschlechtern werde, kann der Bensheimer Chefarzt so nicht teilen. Die Chirurgie am HGH habe wie auch die anderen Fachabteilungen schon den ersten Lockdown – trotz der Unwägbarkeiten in einer neuen Situation – personell wie medizinisch gut bewältigt.

Einige planbare (elektive) Operationen wurden befristet verschoben, um genügend Intensivbetten und Beatmungsplätze für schwere Covid-19-Fälle vorhalten zu können. Auch die Versorgung mit Schutzkleidung und Hygiene-Mitteln habe insgesamt gut geklappt.

„Testen, trennen, schützen“

Ab Herbst und Winter habe sich dann weniger die Frage der Ressourcen, sondern vielmehr die personelle Situation als entscheidendes Kriterium heraus kristallisiert: „Wir haben alles unternommen, um nicht nur die Patienten, sondern auch unser Team zu schützen“, so Jens Jonescheit. Am HGH wird grundsätzlich jeder getestet, der in die Klinik kommt. „Testen, trennen, schützen“, lautet das Credo.

Die Gefahr gehe vor allem von unentdeckt Infizierten aus, so der Mediziner, der darauf hinweist, dass auch Operationen von Patienten, die eine Covid-19-Erkrankung überwunden haben, keineswegs unproblematisch sein müssen: Elektive Operationen bei Personen mit einer überstandener Infektion sollten um mindestens sieben Wochen aufgeschoben werden, um ihr postoperatives Sterblichkeitsrisiko zu senken. Das ist das Ergebnis einer Studie mit 116 Ländern, die jüngst vom Forschungsnetzwerk „COVIDSurg“ veröffentlicht wurde. In den ersten sechs Wochen danach liege ein etwa zweieinhalbfach erhöhtes Risiko vor, nach einem chirurgischen Eingriff zu sterben. Und das unabhängig von einer potenziell anhaltenden Erkrankungssymptomatik.

Diese Ergebnisse waren über alle Altersgruppen unabhängig von der Schwere der Begleiterkrankung, der Dringlichkeit und vom Ausmaß des Eingriffs konsistent. Daher raten die Wissenschaftler, bei positivem Coronavirus-Nachweis planbare Operationen um mindestens sieben Wochen zu verschieben und abzuwarten, bis entsprechende Symptome abgeklungen sind.

Laut Jonescheit sei es enorm wichtig, die Entscheidung über den potenziellen Aufschub einer OP je nach dem individuellen Zustand eines Patienten zu treffen. „Das Risiko und der mögliche Nutzen einer verzögerten Operation nach einem Coronavirus-Nachweis müssen genau abgewogen werden.“

Zudem bedeute „elektiv“ lediglich weniger dringlich. Es sei indes falsch, anzunehmen, dass diese Operationen endlos verschoben werden könnten, ohne dass der Patient Schaden nehme. In der Chirurgie selbst sind derzeit gleich mehrere Herausforderungen zu bewältigen: Operieren unter Pandemiebedingungen mit entsprechenden Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen, ein erhöhter Ressourcen- und Zeitverbrauch sowie ein latent drohender Ausfall ganzer Cluster durch infizierte Mitarbeiter – hohe Ausfälle wären ein Super-Gau für die Ärzteteams.

Methodisch hat sich in der Fachabteilung des HGH bislang aber nichts verändert. Laparoskopische Eingriffe über minimal-invasive Zugangswege und offene Operationen finden gleichermaßen statt. Das Virus hat hier nicht zu veränderten Vorgehensweisen geführt.

Dass bei sogenannten Schlüsselloch-OPs die Virusübertragung im Operationssaal durch eine verstärkte Aerosolbildung erhöht werde, konnte bislang nicht bestätigt werden. Auch beim Schneiden mit Laser- und elektrochirurgischen Verfahren entstehen gas- und partikelförmige Abbrandprodukte. „Vor- und Nachteile halten sich die Waage“, kommentiert Jonas Jonescheit.

Die Laparoskopie habe gerade auch in Corona-Zeiten viele Vorteile. Etwa das Vermeiden offener Spülungen,. Außerdem befinde sich das personell ohnehin reduzierte OP-Team in einiger Entfernung zum Patienten und stehe weniger nahe beieinander als bei offenen Eingriffen.