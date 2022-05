Birgit Rinke für Laura Herr

Bensheim. In der Fraktion der Grünen hat es einen personellen Wechsel gegeben. „Wir danken Laura Herr (Bild: Funck) für ihre Mitarbeit als Mitglied in der Fraktion seit der Kommunalwahl. Wir bedauern sehr, dass sie aufgrund der zeitlichen Belastung wegen einer neuen beruflichen Tätigkeit und der Doppelaufgabe mit Familie ihr Mandat niedergelegt hat“, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktionsvorsitzenden Doris Sterzelmaier und Moritz Müller.

Die Gründe für die Aufgabe des Mandats seien völlig verständlich und nachvollziehbar. Geänderte Lebensumstände und neue Entwicklungen im Berufsleben seien nicht immer vorhersehbar. „Wir verlieren eine junge, engagierte und mit frischen Ideen in die Fraktion gekommene Grüne Mitstreiterin“, heißt es weiter. Nachrücken wird mit Birgit Rinke (Bild: Funck) eine Frau, die keine Unbekannte ist. Sie war in der vorherigen Legislaturperiode Kreistagsabgeordnete für die Grünen. Sie ist Initiatorin des Repair-Café Bergstraße, der Marktschwärmer und der Aktion Solidarische Landwirtschaft. Weiterhin ist sie Bund-Mitglied und gelernte Landschaftsgärtnerin.

Sie nimmt als nächste Nachrückerin ihr Mandat an und wird die Fraktion bei ökologischen und naturschutzfachlichen Themen unterstützen und mitarbeiten. Seit der Kommunalwahl 2021 sind die Grünen mit elf Stadtverordneten in der Stadtverordnetenversammlung vertreten, davon sieben Frauen und vier Männer. „Nach dem jetzt stattfindenden Wechsel wird sich an dieser hervorragenden Frauenquote auch nichts ändern“, so Sterzelmaier und Müller abschließend. red

