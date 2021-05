Biobasierte Verpackungen

Bensheim. Die Sanner GmbH baut ihr Portfolio an biobasierten Kunststoffverpackungen weiter aus. Nach der Markteinführung von Sanner „Bio Base“ im vergangenen Jahr folgen jetzt weitere Verschlussvarianten und neue Röhrengrößen für ein breiteres Anwendungsfeld bei Produkten der Gesundheitspflege und Nahrungsergänzungsmitteln.

Vor einem Jahr brachte das Auerbacher Traditionsunternehmen die erste biobasierte Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen für Brausetabletten auf den Markt. „Als Vorreiter und Marktführer in diesem Segment sind wir uns unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst“, sagt Vertriebsvorstand Oliver Baumann.

Insgesamt ist die biobasierte Brausetablettenverpackung ab sofort in vier Röhrenlängen und mit fünf Verschlussvarianten erhältlich. Sämtliche verwendeten Materialien seien sowohl in der EU als auch in den USA für die Verwendung mit Lebensmitteln zugelassen und ließen sich sehr gut recyclen.

Die nachhaltigen Verpackungen bestehen zu über 90 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen und werden beispielsweise aus Mais, Zuckerrohr oder Zellulose gewonnen. Ein großer Vorteil sei die wesentliche Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffvorkommen und der reduzierte CO2-Fußabdruck. Im Vergleich zu erdölbasierten Kunststoffen erzielt die biobasierte Brausetablettenverpackung eine Einsparung (in Kilogramm CO2-Äquivalent) in Höhe von rund 15 Prozent. Das entspricht mehr als sieben Tonnen je eine Million Röhren oder ungefähr den Emissionen von vier Mittelklasse-Autos pro Jahr.

Wer sich von den Einsatzmöglichkeiten von Sanner „Bio Base“ ein genaueres Bild machen möchte, hat dazu nach Firmenangaben ab sofort auf den Seiten der neuen Sanner Academy die Möglichkeit. Dort hat das Unternehmen neben Produktinformationen ein Programm mit Videos, Webinaren und einem Podcast zusammengestellt.

Darüber hinaus können Kunden über eine neue Buchungsplattform virtuelle Termine mit bestimmten Ansprechpartnern vereinbaren, heißt es abschließend. red

