Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Vereinssport Billard-Ritter kehren nach Bensheim zurück

Seit seiner Gründung 2014 musste der Bensheimer Billard-Club Pool Knights in Heppenheim spielen, weil es in Bensheim keine geeigneten Räum gab. Das hat sich nun geändert. An der Lilienthalstraße wurde der Verein fündig.