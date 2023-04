Bildungsfahrt des Gronauer Ortsbeirats in den Überwald

Gronau. Mehr als 50 Gronauer waren der Einladung des Ortsbeirats zu einer Bildungsfahrt in die Gemeinde Grasellenbach gefolgt und tauschten für einen Tag den Frühling am Westrand des Mittelgebirges gegen eine noch winterliche Witterung in den Höhenlagen des Überwaldes ein. In Hammelbach, „hoch im Odenwald“, wie dort einst ein touristischer Slogan lautete, erfuhren die Teilnehmer Informatives aus örtlicher Zeitgeschichte und aktueller Dorfentwicklung. Bürgermeister Markus Röth führte die Gronauer durch den Luftkurort. Seine Informationen über private Sanierungen des dörflichen Altbaubestandes und kommunale Maßnahmen zur Belebung des Ortskerns waren vor dem Hintergrund des Dorfentwicklungsprogramms, an dem auch Gronau teilnimmt, besonders interessant. Das Foto zeigt einen Teil der Gruppe aus Gronau vor dem Kerweparre-Denkmal, das die Hammelbacher Kerwejugend 2002 zum 200-jährigen Jubiläum der Kirchweih an der ev. Kirche in Grasellenbach aufstellen ließ. red/Bild: Stadtteildokumentation

