Bildervortrag über Island

Bensheim. Island, die Insel im hohen Norden, ist von gewaltigen Naturkräften geprägt – sowohl von feurigem Vulkanismus als auch von eisigen Gletschern. Die Kreisvolkshochschule Bergstraße lädt zu einem Bildervortrag „ Island – Insel aus Feuer und Eis“ ein.

In der Ankündigung heißt es: „In beeindruckenden Bildern gehen die Teilnehmer auf einen Rundgang durch die Hauptstadt Reykjavik, sind beim Whale-Watching mit an Bord, im Jeep unterwegs auf der Golden-Circle-Tour oder mit dem Gelände-Bus entlang der Südküste zur Lagune mit dem kalbenden Gletscher, wilden Wasserfällen und schwarzen Stränden. Und sie lernen die Geschichte des Vulkans Eyjafjallajökull kennen.“

Referent ist Kurt Seilheimer

Der Bildervortrag wird vom Referenten Kurt Seilheimer sehr lebhaft und gespickt mit persönlichen Anekdoten vorgetragen. Er findet am Freitag, 13. Januar, von 19 bis 20.30 Uhr, in Bensheim im vhs-Raum, Am Wambolterhof 2, statt.

Interessenten können sich bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße anmelden unter der Telefonnummer 06251/17296-0 oder über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de red