Bilderreise durch die Bensheimer Stadtteile

Bensheim. „Do dra kann isch misch noch gud erinnern, des hot sisch awer oig värennert. Wann des moi Äldern noch säije kennte.“ Solche oder ähnliche Äußerungen konnte man beim letzten Treffen der Schorschler-Senioren hören.

Ferdinand Woißyk war mit dem Vortrag „Bensheim und seine Stadtteile – Ansichten von einst und jetzt“ zu Gast und unternahm mit seiner Ehefrau Ilke eine Rundreise durch die neun Bensheimer Stadtteile.

Historische Ansicht des Efeutempels im Auerbacher Fürstenlager. © Woissyk

Da er neben seiner beachtlichen Briefmarkensammlung auch einen großen Fundus historischer Postkarten besitzt – viele davon waren schon in dieser Zeitung zu sehen – stellte er den historischen Aufnahmen aktuelle Bilder gegenüber.

Beginn seiner Rundreise war Schwanheim, das erstmals 766 im Lorscher Codex erwähnt wurde. Markantes Wahrzeichen ist die zweitürmige evangelische Kirche, die nach Plänen des Darmstädter Hofbaudirektors Georg Moller erbaut wurde.

Von Schwanheim ging es zum nicht weit entfernten Fehlheim, das 782 erstmals verzeichnet wurde. Das langgezogene Straßendorf hat sein Zentrum um das aus dem 18. Jahrhundert stammende Rathaus gegenüber der katholischen Pfarrkirche Sankt Bartholomäus. In der Kirchstraße steht eine neugotische Kapelle, die als Dank für eine gut überstandene Choleraepidemie im Jahre 1867 errichtet wurde.

Langwaden ist mit etwa 350 Einwohnern der kleinste Bensheimer Stadtteil und hat eine interessante Geschichte. Um 1130 ging Langwaden von Lorsch nach Bickenbach und dann an Erbach über. 1621 verkauften die Erbacher den Ort für 20000 Gulden an Hessen-Darmstadt, da man in großen Geldnöten war. Graf Georg Albrecht von Erbach war von türkischen Piraten entführt worden, und die Freibeuter verlangten 25000 Gulden für seine Freilassung.

Das in einer Schenkungsurkunde Karls des Großen erwähnte Hochstädten war neben landwirtschaftlichen Betrieben lange Zeit vom Marmoritwerk geprägt, dessen Stollen 1974 stillgelegt wurden. Das Hauptgebäude des Werkes wurde abgerissen, und das Haus der Begegnung, das Hochstädter Haus, wurde durch die Bürger überwiegend in vorbildhafter Eigenhilfe errichtet.

Auerbach als größter Stadtteil stellte naturgemäß einen Schwerpunkt des Vortrages dar. Das Auerbacher Schloss, der auf Bensheimer Grund stehende Melibokusturm, die evangelische Bergkirche, der Staatspark Fürstenlager mit Herrenhaus, Riesenmammutbaum, das ehemalige Rathaus, die fürstliche Herberge zur Goldenen Krone und das Auerbacher Haus wurden ausführlich dargestellt.

Das Dorf „in der grünen Au“

Das Schönberger Schloss, einst Wohnsitz der Grafen und späteren Fürsten von Erbach-Schönberg, die evangelische Marienkirche, Schloss Falkenhof und die katholische Kirche Sankt Elisabeth zeigten wichtige Teile des seit 1939 zu Bensheim gehörenden Stadtteils.

Das um 900 entstandene Dorf Wilmshausen, erstmals 1339 in einer erbachschen Urkunde erwähnt, war Teil der Doppelgemeinde Elmshausen/Wilmshausen. Während sich Elmshausen 1971 bei der kommunalen Gebietsreform für Reichenbach bzw. Lautertal entschied, kam das durch Papier- und Steinmetzindustrie geprägte Wilmshausen zu Bensheim.

Das alte Rathaus, der Meerbach mit Vetter’s Mühle, eine stattliche Anzahl von Fachwerkhäusern und das neuerbaute Dorfgemeinschaftshaus kennzeichnen Zell, das 1139 im Lorscher Codex erwähnt wurde.

Den Schluss des Vortrages bildete Gronau, das Dorf in der grünen Au, das aufgrund seiner Lage einer der schönsten Stadtteile ist. Der herrliche Talabschluss mit den Bergen des Odenwaldes, die zahlreichen Weinberge, der Meerbach mit den angrenzenden Fachwerkhäusern und die evangelische Kirche Sankt Anna gefielen ganz besonders.

Die Senioren bedankten sich beim Ehepaar Woißyk und bei Fred Röhrig, der für die Präsentation der Bilder verantwortlich war, mit viel Beifall für diese interessante Rundreise durch die Bensheimer Stadtteilgeschichte. red